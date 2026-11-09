Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com alívio pós-tombo de ações de IA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (9), com parte dos mercados se recuperando do forte tombo das ações ligadas à inteligência artificial (IA) na semana passada. O sentimento, no entanto, permaneceu frágil após a Nvidia anunciar a abertura de uma investigação diante de informações de que o CEO, Jensen Huang, teria sido alvo de uma ação de espionagem estrangeira.

As perdas acentuadas da semana passada levaram autoridades da Coreia do Sul e de Taiwan a intervir para conter a queda das ações locais. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 4,94%, a 41.661,70 pontos, depois de recuar 4,5% no pregão anterior. No Japão, o Nikkei subiu 2,33%, a 58.775,50 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,13%, a 24.448,95 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi oscilou entre leves altas e baixas e terminou em queda de 0,81%, a 5.018,85 pontos. Os mercados se acalmaram um pouco após o choque inicial com os temores de que um Congresso dos EUA dominado pelos democratas pudesse desacelerar a expansão de data centers voltados à IA. "A revolução da IA vai acontecer de um jeito ou de outro", disseram analistas da Yorkville Ives em nota, acrescentando que os mercados ficaram pessimistas demais sobre o ritmo de investimentos em IA na semana passada.

Analistas também destacaram que a rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China pode seguir estimulando investimentos em infraestrutura de IA. "Lembrem-se: a China vai pegar qualquer data center que a gente não quiser e pagar muito dinheiro por isso", escreveu o presidente Donald Trump no domingo, na Truth Social. A investigação da Nvidia, porém, ameaça desestabilizar um setor de IA que já está particularmente sensível. Isso deve, no mínimo, provocar múltiplas apurações no Congresso e manter pressão sobre o papel, destacaram analistas da Yorkville Ives. Para os investidores, a questão central é se Huang permanecerá como CEO, acrescentaram.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,32%, a 3.660,79 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto terminou em baixa marginal de 0,05%, a 2.133,91 pontos, após dados mistos de inflação doméstica. Na Oceania, a bolsa australiana teve ligeira alta de 0,10%, com o S&P/ASX 200 avançando a 9.029,70 pontos.