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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 09:48

Risco de recessão no Brasil ganha força para 2027, dizem especialistas

Projeções indicam expansão do Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de 1% em 2027

Projeções indicam expansão do Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de 1% em 2027

Imagem gerada por IA
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Agências
A economia brasileira pode entrar em recessão em 2027, impulsionada pelo rápido endurecimento das condições financeiras e pelo enfraquecimento dos motores que sustentaram a atividade recente. Projeções do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV ), de consultorias e bancos indicam uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de 1% em 2027, com uma recessão não descartada.
Exercício preliminar do Ibre-FGV alerta que, mantendo-se a piora atual nas condições financeiras, com juros e dólar em alta, as atividades cíclicas (comércio, indústria de transformação e serviços), que acompanham o ritmo econômico, recuariam 0,5% em 2027.

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