Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaJustiça

Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 15:13

PGR pede suspensão de ações contra proibição de bets

Gonet afirmou ao Supremo que a proliferação de decisões judiciais que autorizam a liberação de casas de apostas gera insegurança jurídica

Gonet afirmou ao Supremo que a proliferação de decisões judiciais que autorizam a liberação de casas de apostas gera insegurança jurídica

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta sexta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão nacional de todas as ações que contestam a decisão do governo federal que proibiu o funcionamento de plataformas de jogos online, as chamadas bets.

Notícias relacionadas