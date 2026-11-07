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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 12:00

Vendas digitais da Panvel mais que dobram e lucro cresce 35% no trimestre

Companhia Panvel encerrou o terceiro trimestre com 677 farmácias em operação e receita bruta de R$ 1,7 bilhão

Companhia Panvel encerrou o terceiro trimestre com 677 farmácias em operação e receita bruta de R$ 1,7 bilhão

PANVEL/DIVULGAÇÃO/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O Grupo Panvel encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 46,4 milhões, crescimento de 35,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o resultado havia sido de R$ 34,3 milhões. A rede de farmácias gaúcha também registrou avanço de 15,3% na receita bruta, que alcançou R$ 1,7 bilhão entre julho e setembro, impulsionada pelo aumento das vendas nas lojas já existentes e pela expansão dos canais digitais.

O desempenho foi acompanhado pela melhora da rentabilidade. O Ebitda ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu R$ 96,8 milhões, alta de 21,2% na comparação anual. A margem Ebitda passou de 5,4% para 5,7%, enquanto a margem líquida ajustada avançou de 2,3% para 2,7%.

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