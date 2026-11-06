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CapaEconomiaSustentabilidade

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 18:33

Reciclagem aumenta no Brasil e na Região Sul

Segmento ainda enfrenta obstáculos como carga tributária e educação sustentável

Segmento ainda enfrenta obstáculos como carga tributária e educação sustentável

Divulgação SyGeCom/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Vista como uma importante ferramenta da economia e da sustentabilidade, a prática da reciclagem continua evoluindo no País e, particularmente, também no Sul brasileiro. Um termômetro disso é o volume de compras de materiais recicláveis registrado pelos clientes dos sistemas SyGeCom (empresa que desenvolve softwares para a gestão de negócios no setor) em 2025, que foi na ordem de cerca de 11,1 milhões de toneladas, um crescimento de aproximadamente 20,69% em comparação a 2024. Na Região Sul, a movimentação foi em torno de 2 milhões de toneladas, elevação de 12,5%.

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