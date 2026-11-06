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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 17:50

Petróleo fecha em alta, mas recua 13% na semana com perspectiva para Irã após eleição nos EUA

Brent para janeiro fechou em alta de 0,03%, a US$ 98,32 o barril; WTI para dezembro subiu 0,34%, a US$ 90,83 o barril

Brent para janeiro fechou em alta de 0,03%, a US$ 98,32 o barril; WTI para dezembro subiu 0,34%, a US$ 90,83 o barril

JOÃO PAULO CEGLISK/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Voláteis na sessão, os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta nesta sexta-feira (6) com o mercado debatendo como a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato pode afetar a guerra dos EUA e Israel contra o Irã. A perspectiva de um acordo de paz, no entanto, permanece distante e incerta em meio a ataques no Golfo Pérsico. Na semana, os contratos tombaram cerca de 13%.

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