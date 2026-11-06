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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 17:01

Setor vitivinícola manifesta preocupação com impactos do Imposto Seletivo sobre a produção nacional

Segundo as entidades, o modelo proposto pode ampliar os desafios enfrentados pela produção nacional, comprometer sua competitividade e gerar consequências para toda a cadeia produtiva, que reúne milhares de famílias, empresas e trabalhadores em diferentes regiões do País

Segundo as entidades, o modelo proposto pode ampliar os desafios enfrentados pela produção nacional, comprometer sua competitividade e gerar consequências para toda a cadeia produtiva, que reúne milhares de famílias, empresas e trabalhadores em diferentes regiões do País

Eduardo Benini/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
As entidades representativas da vitivinicultura brasileira divulgam nota oficial em que manifestam preocupação com as regras do Imposto Seletivo (IS) estabelecidas pela Medida Provisória nº 1.399/2026, especialmente em relação à tributação de vinhos e espumantes. Pelo documento, encaminhado pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) ao Jornal do Comércio nesta sexta-feira (6), o setor manifesta preocupações em relação ao futuro.   

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