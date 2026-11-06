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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:36

Imposto Seletivo amplia incertezas para investimentos

Um automóvel elétrico compacto poderá ter alíquota próxima de zero, enquanto um SUV a gasolina, com aproximadamente 200 cavalos, poderá chegar a 18%. Nos modelos a diesel, o percentual poderá ultrapassar 24%

Um automóvel elétrico compacto poderá ter alíquota próxima de zero, enquanto um SUV a gasolina, com aproximadamente 200 cavalos, poderá chegar a 18%. Nos modelos a diesel, o percentual poderá ultrapassar 24%

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A incidência do Imposto Seletivo sobre veículos, aeronaves e embarcações deverá provocar mudanças nas decisões de investimento e nas estratégias de produção de diferentes setores da economia. Além do efeito direto sobre os preços, a nova tributação introduz critérios ambientais e tecnológicos que poderão favorecer determinados modelos de negócios, ao mesmo tempo em que exige das empresas maior atenção à classificação fiscal, à formação de custos e à convivência entre os novos tributos sobre o consumo.

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