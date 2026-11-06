Composição dos preços de produtos considerados prejudiciais deve mudar, na visão de especialista

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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:37
Nas bebidas alcoólicas, a tributação varia conforme o produto, com alíquotas de 4,2% para cervejas, 8% para vinhos e até 24% para destilados. Já os 2,6% previstos para bebidas açucaradas são considerados insuficientes pela especialista para provocar mudanças expressivas no comportamento de consumoKamranAydinov/Freepik/JC