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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:48

Mercado Pago restringe transferências de criptomoedas após incidente em fornecedor externo

Instituição alertou também que depósitos de criptomoedas recebidos podem sofrer atrasos na efetivação

Instituição alertou também que depósitos de criptomoedas recebidos podem sofrer atrasos na efetivação

Adobe Stock/Divulgação/JC
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Agências
O Mercado Pago identificou instabilidade nas operações de transferência de criptoativos após um incidente envolvendo um fornecedor externo de monitoramento de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a instituição, parte das transferências para carteiras externas foi preventivamente bloqueada como medida de segurança.

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