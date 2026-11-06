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CapaEconomiaVarejo

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 16:43

Renner retira projeções de crescimento de receita até 2030 citando desafios no varejo

Medida foi anunciada em fato relevante na noite de quinta-feira (5)

Medida foi anunciada em fato relevante na noite de quinta-feira (5)

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
A Lojas Renner retirou as projeções de crescimento de receita para 2026 e para o período de 2027 até 2030, citando um ambiente econômico de maior incerteza em meio à concorrência com plataformas internacionais e à queda no consumo dos brasileiros. A medida foi anunciada em fato relevante na noite de quinta-feira (5), na esteira da divulgação dos resultados do terceiro trimestre.
A varejista gaúcha, dona das marcas Renner, YouCom e Camicado, viu as vendas líquidas caírem 1,6% entre os meses de julho a setembro na comparação com o mesmo período de 2025, para R$ 3,03 bilhões, abaixo das expectativas iniciais.

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