Mercado gaúcho de veículos registra o melhor acumulado de janeiro a outubro desde 2015

O mercado de veículos zero quilômetro do Rio Grande do Sul alcançou um marco importante em 2026. Entre janeiro e outubro, foram 160.625 unidades emplacadas, o melhor desempenho para o período desde 2015, quando o Estado registrou 166.516 veículos comercializados.



O resultado representa crescimento de 4,52% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram emplacadas 153.677 unidades, e demonstra a recuperação gradual do mercado gaúcho, mesmo diante de um cenário econômico que ainda impõe desafios a diferentes segmentos.



Em outubro, foram 18.440 veículos emplacados, resultado praticamente estável em relação a setembro, com pequena retração de 0,38%. Setembro permanece como o melhor mês do ano, com 18.510 unidades, conforme a base atualizada do levantamento. Foram dois meses seguidos do ano que o RS emplacou mais de 18 mil unidades e o segundo mês consecutivo que o Estado emplaca mais de 700 veículos por dia útil.



Os dados integram o levantamento mensal realizado pelo Sincodiv/Fenabrave-RS.



Para o presidente da entidade, Jefferson Fürstenau, o desempenho acumulado merece destaque, especialmente pelas particularidades da economia gaúcha.



“Alcançar o melhor resultado dos últimos 11 anos para o período de janeiro a outubro é uma conquista importante para o setor. Estamos falando de um mercado que enfrentou os impactos das estiagens, das enchentes e de um ambiente de crédito ainda restritivo. Também tivemos Copa do Mundo e Eleições que interferem num compasso de espera o mercado. Mesmo assim, as concessionárias seguem investindo, gerando empregos e acompanhando as transformações do consumidor. Os números demonstram a força da distribuição de veículos no Rio Grande do Sul e a capacidade de recuperação da nossa economia”, destaca Fürstenau.



Automóveis crescem quase 12% e RS ratifica a 5ª posição nacional



O segmento de automóveis permanece como um dos principais responsáveis pelo desempenho positivo do mercado gaúcho.



Em outubro foram 10.044 automóveis emplacados, volume 1,57% inferior ao de setembro, mas que mantém o segmento acima da marca de 10 mil unidades pelo segundo mês consecutivo.



No acumulado de janeiro a outubro, foram comercializados 87.130 automóveis, crescimento de 11,95% frente às 77.826 unidades registradas no mesmo período de 2025.



O Rio Grande do Sul alcançou a 5ª colocação nacional no acumulado de automóveis, com participação de 4,50% nas vendas brasileiras. No Brasil, o segmento acumula crescimento de 20,62% em 2026, com 1,93 milhão de unidades emplacadas.



Comerciais leves mantêm recuperação mensal, mas acumulado ainda registra retração



O segmento de comerciais leves registrou 2.887 emplacamentos em outubro, crescimento de 0,91% em relação a setembro.



No acumulado de janeiro a outubro, o mercado gaúcho registra 20.634 comerciais leves, retração de 9,41% frente às 22.778 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. No Brasil, houve crescimento de 5,48%.



Caminhões seguem impactados pelo cenário econômico



O mercado gaúcho de caminhões registrou 614 emplacamentos em outubro, crescimento de 0,49% sobre setembro.



No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o segmento soma 5.875 unidades, retração de 13,49% em relação às 6.791 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. A queda é mais acentuada que a média nacional, de 4,49%.



O desempenho reflete um ambiente desafiador para a renovação de frotas, influenciado pelo custo do financiamento, pela seletividade do crédito e pela capacidade de investimento dos transportadores. No Rio Grande do Sul, o endividamento de produtores e as oscilações de rentabilidade das atividades agropecuárias também podem afetar a demanda.



Motocicletas crescem 7,23% em outubro



As motocicletas apresentaram um dos melhores desempenhos mensais de outubro: 3.128 unidades emplacadas, crescimento de 7,23% em relação a setembro.



No acumulado de janeiro a outubro, o segmento soma 30.342 motocicletas, praticamente estável frente às 30.526 unidades registradas no mesmo período de 2025, com pequena retração de 0,60%. No Brasil, o mercado apresenta crescimento de 8,90%.



Implementos rodoviários mantêm crescimento acumulado e RS na 4ª posição nacional



O segmento registrou 498 unidades em outubro, retração de 28,55% em relação a setembro, quando haviam sido comercializadas 697 unidades.



Entre janeiro e outubro foram emplacados 5.103 implementos rodoviários no Rio Grande do Sul, crescimento de 6,96% frente às 4.771 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. No Brasil, houve pequena retração de 0,37%.



Eletrificados crescem 133,66% no acumulado e consolidam nova realidade no mercado gaúcho



Em outubro foram comercializados 3.552 veículos eletrificados, entre automóveis e comerciais leves, crescimento de 6,44% em relação a setembro e de 124,10% na comparação com outubro de 2025.



No acumulado de janeiro a outubro, o Estado contabiliza 27.562 veículos eletrificados, frente a 11.796 unidades no mesmo período de 2025, expansão de 133,66%.



Foram 15.578 veículos totalmente elétricos comercializados nos dez primeiros meses do ano, crescimento de 233,29% em relação a 2025. Os híbridos somaram 11.984 unidades, crescimento de 68,27%. Somente em outubro, foram 1.873 elétricos e 1.679 híbridos.



Os números demonstram mudança no perfil do mercado gaúcho, impulsionada pela ampliação da oferta de modelos, maior competitividade de preços, familiaridade dos consumidores com as novas tecnologias e principalmente pela isenção de IPVA nos modelos 100% elétricos.



Rio Grande do Sul cresce 4,52%, enquanto Brasil avança 12,62%



No acumulado de janeiro a outubro, o Rio Grande do Sul registra crescimento geral de 4,52%, enquanto o Brasil apresenta expansão de 12,62%.



Segmento Rio Grande do Sul Brasil



- Automóveis +11,95% +20,62%



- Comerciais leves -9,41% +5,48%



- Caminhões -13,49% -4,49%



- Ônibus -12,42% -2,99%



- Motocicletas -0,60% +8,90%



- Implementos rodoviários +6,96% -0,37%



- Mercado geral +4,52% +12,62%



RS avança no ranking nacional de automóveis



No acumulado de janeiro a outubro, o Rio Grande do Sul mantém posições relevantes no mercado brasileiro:



- Automóveis: 5º lugar



- Comerciais leves: 7º lugar



- Caminhões: 5º lugar



- Ônibus: 6º lugar



- Motocicletas: 19º lugar



- Implementos rodoviários: 4º lugar



Melhor acumulado desde 2015 reforça perspectivas para o encerramento do ano



Com 160.625 unidades comercializadas, o mercado gaúcho alcança seu melhor desempenho para os dez primeiros meses do ano desde 2015, quando foram emplacados 166.516 veículos.



O resultado demonstra a capacidade de recuperação do setor de distribuição de veículos no Rio Grande do Sul, mesmo em um ambiente marcado por desafios econômicos, mudanças tecnológicas e transformações no perfil de consumo.



