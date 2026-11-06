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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:33

Mercado gaúcho de veículos registra o melhor acumulado de janeiro a outubro desde 2015

Rio Grande do Sul soma 160.625 emplacamentos nos dez primeiros meses de 2026

Rio Grande do Sul soma 160.625 emplacamentos nos dez primeiros meses de 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O mercado de veículos zero quilômetro do Rio Grande do Sul alcançou um marco importante em 2026. Entre janeiro e outubro, foram 160.625 unidades emplacadas, o melhor desempenho para o período desde 2015, quando o Estado registrou 166.516 veículos comercializados

O resultado representa crescimento de 4,52% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram emplacadas 153.677 unidades, e demonstra a recuperação gradual do mercado gaúcho, mesmo diante de um cenário econômico que ainda impõe desafios a diferentes segmentos. 

Em outubro, foram 18.440 veículos emplacados, resultado praticamente estável em relação a setembro, com pequena retração de 0,38%. Setembro permanece como o melhor mês do ano, com 18.510 unidades, conforme a base atualizada do levantamento. Foram dois meses seguidos do ano que o RS emplacou mais de 18 mil unidades e o segundo mês consecutivo que o Estado emplaca mais de 700 veículos por dia útil.  

Os dados integram o levantamento mensal realizado pelo Sincodiv/Fenabrave-RS. 

Para o presidente da entidade, Jefferson Fürstenau, o desempenho acumulado merece destaque, especialmente pelas particularidades da economia gaúcha. 

“Alcançar o melhor resultado dos últimos 11 anos para o período de janeiro a outubro é uma conquista importante para o setor. Estamos falando de um mercado que enfrentou os impactos das estiagens, das enchentes e de um ambiente de crédito ainda restritivo. Também tivemos Copa do Mundo e Eleições que interferem num compasso de espera o mercado. Mesmo assim, as concessionárias seguem investindo, gerando empregos e acompanhando as transformações do consumidor. Os números demonstram a força da distribuição de veículos no Rio Grande do Sul e a capacidade de recuperação da nossa economia”, destaca Fürstenau. 

Automóveis crescem quase 12% e RS ratifica a 5ª posição nacional 

O segmento de automóveis permanece como um dos principais responsáveis pelo desempenho positivo do mercado gaúcho. 

Em outubro foram 10.044 automóveis emplacados, volume 1,57% inferior ao de setembro, mas que mantém o segmento acima da marca de 10 mil unidades pelo segundo mês consecutivo. 

No acumulado de janeiro a outubro, foram comercializados 87.130 automóveis, crescimento de 11,95% frente às 77.826 unidades registradas no mesmo período de 2025. 

O Rio Grande do Sul alcançou a 5ª colocação nacional no acumulado de automóveis, com participação de 4,50% nas vendas brasileiras. No Brasil, o segmento acumula crescimento de 20,62% em 2026, com 1,93 milhão de unidades emplacadas. 

Comerciais leves mantêm recuperação mensal, mas acumulado ainda registra retração 

O segmento de comerciais leves registrou 2.887 emplacamentos em outubro, crescimento de 0,91% em relação a setembro. 

No acumulado de janeiro a outubro, o mercado gaúcho registra 20.634 comerciais leves, retração de 9,41% frente às 22.778 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. No Brasil, houve crescimento de 5,48%.

Caminhões seguem impactados pelo cenário econômico 

O mercado gaúcho de caminhões registrou 614 emplacamentos em outubro, crescimento de 0,49% sobre setembro. 

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o segmento soma 5.875 unidades, retração de 13,49% em relação às 6.791 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. A queda é mais acentuada que a média nacional, de 4,49%. 

O desempenho reflete um ambiente desafiador para a renovação de frotas, influenciado pelo custo do financiamento, pela seletividade do crédito e pela capacidade de investimento dos transportadores. No Rio Grande do Sul, o endividamento de produtores e as oscilações de rentabilidade das atividades agropecuárias também podem afetar a demanda. 

Motocicletas crescem 7,23% em outubro 

As motocicletas apresentaram um dos melhores desempenhos mensais de outubro: 3.128 unidades emplacadas, crescimento de 7,23% em relação a setembro.

No acumulado de janeiro a outubro, o segmento soma 30.342 motocicletas, praticamente estável frente às 30.526 unidades registradas no mesmo período de 2025, com pequena retração de 0,60%. No Brasil, o mercado apresenta crescimento de 8,90%. 

Implementos rodoviários mantêm crescimento acumulado e RS na 4ª posição nacional 

O segmento registrou 498 unidades em outubro, retração de 28,55% em relação a setembro, quando haviam sido comercializadas 697 unidades. 

Entre janeiro e outubro foram emplacados 5.103 implementos rodoviários no Rio Grande do Sul, crescimento de 6,96% frente às 4.771 unidades comercializadas no mesmo período de 2025. No Brasil, houve pequena retração de 0,37%. 

Eletrificados crescem 133,66% no acumulado e consolidam nova realidade no mercado gaúcho 

Em outubro foram comercializados 3.552 veículos eletrificados, entre automóveis e comerciais leves, crescimento de 6,44% em relação a setembro e de 124,10% na comparação com outubro de 2025. 

No acumulado de janeiro a outubro, o Estado contabiliza 27.562 veículos eletrificados, frente a 11.796 unidades no mesmo período de 2025, expansão de 133,66%. 

Foram 15.578 veículos totalmente elétricos comercializados nos dez primeiros meses do ano, crescimento de 233,29% em relação a 2025. Os híbridos somaram 11.984 unidades, crescimento de 68,27%. Somente em outubro, foram 1.873 elétricos e 1.679 híbridos. 

Os números demonstram mudança no perfil do mercado gaúcho, impulsionada pela ampliação da oferta de modelos, maior competitividade de preços, familiaridade dos consumidores com as novas tecnologias e principalmente pela isenção de IPVA nos modelos 100% elétricos. 

Rio Grande do Sul cresce 4,52%, enquanto Brasil avança 12,62% 

No acumulado de janeiro a outubro, o Rio Grande do Sul registra crescimento geral de 4,52%, enquanto o Brasil apresenta expansão de 12,62%.

Segmento Rio Grande do Sul Brasil 

- Automóveis +11,95% +20,62% 

- Comerciais leves -9,41% +5,48% 

- Caminhões -13,49% -4,49% 

- Ônibus -12,42% -2,99% 

- Motocicletas -0,60% +8,90% 

- Implementos rodoviários +6,96% -0,37% 

- Mercado geral +4,52% +12,62% 

RS avança no ranking nacional de automóveis 

No acumulado de janeiro a outubro, o Rio Grande do Sul mantém posições relevantes no mercado brasileiro:

- Automóveis: 5º lugar 

- Comerciais leves: 7º lugar 

- Caminhões: 5º lugar 

- Ônibus: 6º lugar 

- Motocicletas: 19º lugar 

- Implementos rodoviários: 4º lugar 

Melhor acumulado desde 2015 reforça perspectivas para o encerramento do ano 

Com 160.625 unidades comercializadas, o mercado gaúcho alcança seu melhor desempenho para os dez primeiros meses do ano desde 2015, quando foram emplacados 166.516 veículos. 

O resultado demonstra a capacidade de recuperação do setor de distribuição de veículos no Rio Grande do Sul, mesmo em um ambiente marcado por desafios econômicos, mudanças tecnológicas e transformações no perfil de consumo. 

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