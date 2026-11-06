Ibovespa opera nas máximas e passa a subir na semana com NY e recuperação de cíclicas e bancos

O Ibovespa sobe na sessão desta sexta-feira (6), em ajuste técnico, após queda de 0,82%, aos 166.191,45 pontos, ontem, indo a 168 mil pontos. Desta forma, passava a registrar alta de 0,02% na semana até 11h40min, depois do tombo de 18,12% na passada, em meio ao resultado eleitoral no segundo turno.

A elevação acompanha o movimento da maioria das bolsas de Nova York, depois do recuo na véspera, em parte por temores com custos e regulação com o setor de inteligência artificial (IA).

"Ensaia uma recuperação", diz o chefe de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti. Apesar da alta, ele diz que ainda não é possível afirmar se tratar de tendência. "Nas últimas semanas, o mercado ficou muito nervoso, exibindo grande volatilidade, à espera de algum sinal fiscal do governo. Está aguardando o pronunciamento do Lula, no domingo. Enquanto isso, algumas ações cíclicas se recuperam", afirma, completando que o payroll (relatório de emprego) forte nos EUA entra como fator desfavorável.

Lá fora, há dúvidas sobre se os juros ficarão elevados por mais tempo, devido ao encarecimento do petróleo, por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã que ainda não acabou, e em meio à atividade aquecida. Por isso, o foco hoje é o payroll, divulgado nesta manhã, cujo resultado superou o teto de criação de postos de trabalho de 100 mil das expectativas na pesquisa Projeções Broadcast.

A economia dos EUA criou 165 mil empregos em outubro, em termos líquidos, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país. A taxa de desemprego recuou para 4,1%, ante 4,2% em setembro, na comparação com manutenção em 4,2% das estimativas. Ainda, o salário médio por hora aumentou 0,37%, acima do previsto (+0,30%).

"O resultado do payroll veio muito forte. Isso vai começar a gerar risco de aumento de 50 pontos-base nos juros dos EUA em dezembro", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. "Na teoria, isso não é positivo para o Brasil."

De acordo com Vinicius Flores, gestor de investimentos e sócio da Stratton Capital Nova York, o payroll reforça a expectativa de mais uma alta de juros pelo banco central dos EUA em dezembro. "O Fed tem que subir os juros na tentativa de conter a inflação de demanda. A inflação de oferta, infelizmente, eles não podem fazer nada, depende do preço do petróleo baixar, mas eles podem tentar conter, diminuir essa demanda também.

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Segundo Marcel Lima, sócio da Valor Investimentos, um mercado de trabalho forte reduz a chance de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). Apesar disso, segundo ele, as bolsas norte-americanas se recuperam, "puxadas por Nvidia, Micron e AMD." Só o Dow Jones recua (-0,7%).

Aqui, o quadro fiscal incerto fica no radar, assim como balanços trimestrais de empresas. No geral, a visão de analistas é que os fundamentos continuam desfavoráveis a um avanço firme do Índice Bovespa. "Até termos um sinal sobre as contas públicas a partir de 2027, o Ibovespa pode subir um pouco num dia, realizar em outro. Difícil ter uma tendência de alta", diz Gabriel Mota, especialista em renda variável da Manchester Investimentos.

Investidores aguardam o pronunciamento à nação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, quando ele devem reiterar o compromisso com a responsabilidade fiscal. No entanto, sinalizações sobre medidas devam vir apenas após indicações da equipe do novo governo e isso não deve ocorrer até o presidente retornar da COP31, na Turquia, após 16 de novembro.

Entre as commodities, o petróleo opera com volatilidade e o minério de ferro subiu 0,07% em Dalian.

Às 11h41, o Ibovespa subia 1,07%, aos 168.000,95 pontos, ante alta de 1,12%, na máxima aos 168.052,75 pontos, e mínima em 165.909,74 pontos (-0,17%), vindo de abertura em 166.191,45 pontos.

Assai (+5,21%) e C&A (+6,45%) estavam entre as maiores altas (+6,04%). Bancos também estimulam o índice, com exceção de Santander (-1,27%). Itaú e Bradesco PN avançavam 1,95% e 2,32%, pela ordem.