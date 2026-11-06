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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 12:18

Nubank suspende saques e depósitos de criptomoedas

Empresa presta o serviço de transações cripto por meio da NuCripto em seu aplicativo

Empresa presta o serviço de transações cripto por meio da NuCripto em seu aplicativo

NUBANK/DIVULGA??O/JC
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Agências
O Nubank (ROXO34) suspendeu temporariamente os serviços de depósitos e saques de criptomoedas. Em aviso exibido no aplicativo, o banco digital informa que está trabalhando para restabelecer as funcionalidades.

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