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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 12:42

Federasul critica condução da reforma tributária e defende adiamento para 2028

Segmentos como construção civil demonstram preocupação com aumentos expressivos da carga tributária

Segmentos como construção civil demonstram preocupação com aumentos expressivos da carga tributária

MARCELO G. RIBEIRO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A falta de planejamento e a instabilidade na condução da reforma tributária comprometem a capacidade de organização das empresas e aumentam a insegurança dos contribuintes. A avaliação é de Milton Terra Machado, vice-presidente jurídico da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Em entrevista ao Jornal do Comércio, ele criticou a forma como o governo federal e o Congresso Nacional vêm conduzindo a implementação do novo sistema de tributação e defendeu que a entrada em vigor das novas regras seja adiada para 2028.

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