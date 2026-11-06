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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 10:00

Dólar tem viés de alta por cautela externa e incertezas fiscais

Às 9h12min, o dólar à vista apresentava mínima a R$ 5,4890, com alta de 0,01%

Às 9h12min, o dólar à vista apresentava mínima a R$ 5,4890, com alta de 0,01%

Arte/JC
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Agências
O dólar à vista opera com viés de alta na manhã desta sexta-feira, 6, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior ante as principais divisas e moedas emergentes ligadas a commodities. O movimento reflete o impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e as expectativas de alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro, diante da inflação elevada nos Estados Unidos.

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