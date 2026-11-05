Durigan diz que reunião foi convergente em relação a diagnóstico e caminhos para o futuro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou a jornalistas nesta quinta-feira (5) que a reunião de economistas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi "bastante convergente" em relação a diagnósticos e caminhos para o futuro. Segundo o ministro, a reunião não tratou de medidas econômicas específicas.
"A reunião foi muito boa, bastante convergente em termos de diagnóstico e em termos de caminhos para o futuro que devem ser adotados, sempre muito forte nas premissas dos compromissos que o presidente apresentou e que foram referendados pelas urnas do país. E também com o compromisso do presidente e meu com a sustentabilidade das contas públicas", disse Durigan.
"Ministro (do Planejamento e Orçamento) Bruno Moretti e eu vamos trabalhar com método para que a gente afunile e enderece as eventuais medidas que o presidente referende para apresentar isso no retorno da viagem que o presidente tem", acrescentou o chefe das finanças. "Não teve discussão sobre medidas específicas e não é ainda o momento de tratar de nenhuma medida específica", disse Durigan.
Segundo Durigan, a reunião trouxe pontos positivos da economia brasileira, como o desemprego em mínima histórica e a inflação sob controle mas também ressaltou os desafios, como a taxa de juros em patamar elevado e cenário internacional que pressiona o preço dos combustíveis.