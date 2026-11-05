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CapaEconomiaSistema Financeiro

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:03

Prazo para integração de cartões de VA e VR termina sábado, mas setor teme atrasos

Nova regra permitirá que cartões de diferentes operadoras sejam aceitos nas mesmas maquininhas

Nova regra permitirá que cartões de diferentes operadoras sejam aceitos nas mesmas maquininhas

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O prazo para que cartões de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) de diferentes operadoras passem a funcionar nas mesmas maquininhas termina neste sábado (7). A mudança promete ampliar as opções de restaurantes e supermercados para milhões de trabalhadores brasileiros, além de reduzir custos para os comerciantes. No entanto, apesar da exigência, a integração dos sistemas pode não estar plenamente concluída na data prevista, diante de dificuldades na adaptação das empresas responsáveis pelos benefícios.

O alerta é de Gabriel Cohen, conselheiro da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag), que reúne empresas como Stone, PayPal e Stripe. Em entrevista ao Jornal do Comércio, ele afirma que o setor discute a chamada interoperabilidade há anos, mas que sua implementação depende da participação efetiva de todas as empresas envolvidas.

A proposta é reproduzir a transformação ocorrida no mercado de cartões de crédito e débito, quando diferentes bandeiras passaram a ser aceitas nas mesmas maquininhas, sem a necessidade de equipamentos exclusivos para cada uma. "Nada mais é do que replicar as eficiências que existem no setor de cartões há mais de dez anos", compara Cohen.

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