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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 17:14

Petróleo fecha em alta e corrige parte do tombo após vitória democrata nas eleições dos EUA

Brent para janeiro fechou em alta de 2,72%, a US$ 90,52 o barril; WTI para dezembro subiu 3,88%, a US$ 98,29 o barril

Brent para janeiro fechou em alta de 2,72%, a US$ 90,52 o barril; WTI para dezembro subiu 3,88%, a US$ 98,29 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo avançaram nesta quinta-feira (5) em sinal de correção após acumularem três pregões em queda e tombarem 8% na sessão passada. Investidores continuam a ponderar as implicações da vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos EUA e a falta de movimentação clara para uma negociação entre Washington e Teerã.

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