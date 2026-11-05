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CapaEconomiaPremiação

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 17:06

Diretor da Tramontina é eleito executivo de finanças do ano pelo IBEF-RS

Giovane Capitani, que iniciou a carreira na companhia em 1992, recebeu o Prêmio Equilibrista 2026 nesta quinta-feira

Giovane Capitani, que iniciou a carreira na companhia em 1992, recebeu o Prêmio Equilibrista 2026 nesta quinta-feira

Artur Koch/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O chamado "Oscar das finanças" do Rio Grande do Sul tem um novo vencedor. Com mais de três décadas de trajetória na Tramontina, Giovane Capitani, diretor corporativo administrativo e financeiro da companhia, foi reconhecido nesta quinta-feira (5) com o Prêmio Equilibrista 2026, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS). A distinção, considerada uma das principais do setor no Estado, chegou à 36ª edição em cerimônia realizada na Casa Vetro, em Porto Alegre.

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