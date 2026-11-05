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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 15:52

Apesar de ter insegurança, nova previsão é começar em janeiro a reforma tributária, diz Durigan

O ministro afirma que a ideia do governo não é penalizar os empresários e que haverá programa de conformidade

O ministro afirma que a ideia do governo não é penalizar os empresários e que haverá programa de conformidade

Lula Marques/Agência Brasil.
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (5) que, apesar da insegurança causada na reforma tributária durante as eleições, o governo ainda trabalha com o seu inicio de vigência para janeiro de 2027.

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