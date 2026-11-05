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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 13:28

Imposto Seletivo terá transição gradual, mas cálculo exige atenção das empresas

A discussão mais relevante deverá ocorrer na definição das alíquotas definitivas, previstas para vigorar a partir de 2028, cita a especialista

A discussão mais relevante deverá ocorrer na definição das alíquotas definitivas, previstas para vigorar a partir de 2028, cita a especialista

TÂNIA MEINERZ/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A definição das primeiras alíquotas do Imposto Seletivo (IS), previstas para entrar em vigor em fevereiro de 2027, representa um avanço na implementação da reforma tributária, mas ainda traz desafios para as empresas. A avaliação é de Daniela Froener, COO do Silva Lopes Advogados e especialista em Direito Tributário, ao analisar a Medida Provisória (MP) nº 1.399/2026, que estabelece as regras de tributação para o próximo ano.

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