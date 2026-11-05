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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 12:48

Abifumo critica aumento de imposto sobre cigarros e alerta para avanço do mercado ilegal

Nova alíquota de 55,6% amplia a diferença de preços entre produtos legais e clandestinos

Nova alíquota de 55,6% amplia a diferença de preços entre produtos legais e clandestinos

AFUBRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo) criticou o aumento da tributação sobre os cigarros anunciado pelo governo federal e alertou para o possível avanço do mercado ilegal. De acordo com a Medida Provisória (MP) nº 1.399/2026, publicada na noite de quarta-feira (4), a alíquota específica incidente sobre o produto, atualmente em R$ 2,25, terá aumento de 55,6%. 

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