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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 13:29

Insegurança sobre o Imposto Seletivo exige planejamento das empresas

CEO do Tax Group, Luis Wulff

CEO do Tax Group, Luis Wulff

TAX GROUP/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A proximidade da entrada em vigor do Imposto Seletivo (IS), prevista para 2027, e as dúvidas sobre a aprovação das regras aumentam a insegurança das empresas que terão de adaptar preços, contratos e sistemas em prazo curto. Para o CEO do Tax Group, Luis Wulff, a publicação da Medida Provisória (MP) nº 1.399/2026, em 4 de novembro, compromete a previsibilidade necessária à preparação do setor produtivo.

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