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CapaEconomiaRelações Comerciais

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 12:46

Delegação alemã busca novas parcerias com o RS e firma programa de intercâmbio estudantil

Visita foi liderada pela ministra da Economia, Agricultura e Assuntos Rurais da Turíngia, Colette Boos-John

Visita foi liderada pela ministra da Economia, Agricultura e Assuntos Rurais da Turíngia, Colette Boos-John

Lisa Roos/Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A aproximação entre os setores produtivos do Rio Grande do Sul e da Alemanha foi tema de um encontro realizado nesta quinta-feira (5), na Fiergs, em Porto Alegre. Promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul (AHK-RS), o evento reuniu uma delegação política e empresarial do estado alemão da Turíngia e representantes gaúchos para discutir oportunidades de negócios, cooperação tecnológica e intercâmbio de conhecimento.

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