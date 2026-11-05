Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaTributos

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 11:07

Lula convoca reunião com economistas próximos ao PT

Primeiro encontro, nesta quinta, será com nomes mais próximos de Lula

Primeiro encontro, nesta quinta, será com nomes mais próximos de Lula

PABLO PORCIUNCULA/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai iniciar nesta quinta-feira (5) uma série de conversas com economistas e empresários de diferentes vertentes para decidir os rumos da política fiscal do governo, segundo apurou a reportagem.
O primeiro encontro, nesta quinta, será com nomes mais próximos de Lula. O presidente espera receber o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Planejamento Bruno Moretti, o presidente do BNDES Aloísio Mercadante, a ministra da Gestão e Inovação Esther Dweck, o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega.
Nas próximas semanas, Lula também vai escutar outros economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos, sobre o cenário econômico. A sugestão de ampliar o processo de escuta partiu do próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, segundo apurou a reportagem.

Notícias relacionadas