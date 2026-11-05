Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMix Diário

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 07:44

Bolsas da Ásia fecham mistas com queda de ações de IA e repercussão de eleição nos EUA

No Japão, o Nikkei cedeu 1,79%, a 61.077,90 pontos

No Japão, o Nikkei cedeu 1,79%, a 61.077,90 pontos

Arte/Jc
Compartilhe:
Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (5) com a forte realização de lucros em ações ligadas à inteligência artificial (IA) pesando em mercados mais expostos ao tema e limitando o apetite por risco, apesar da repercussão positiva em parte do mercado global da ampla vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA.

Notícias relacionadas