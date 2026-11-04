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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:56

Custo da cesta de alimentos no RS registra aumento de 0,78% em outubro

Valor médio da cesta básica no Estado ficou em R$ 304,36 em outubro, maior valor dos últimos 12 meses

Valor médio da cesta básica no Estado ficou em R$ 304,36 em outubro, maior valor dos últimos 12 meses

TÂNIA MEINERZ/JC
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O preço médio do leite integral e do ovo de galinha ajudaram a aliviar o custo da alimentação no domicílio ao registrarem deflação no Rio Grande do Sul em outubro, de acordo com o último Boletim de Preços Dinâmicos, publicado pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Fazenda, nesta segunda-feira (3).

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