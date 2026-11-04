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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:58

Entidades reagem à pausa no ciclo de cortes da taxa Selic

Foi a primeira reunião do Copom após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Foi a primeira reunião do Copom após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Antonio Cruz/Agência Brasil
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Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, a decisão do Copom de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano reflete a preocupação do Banco Central com a deterioração das expectativas de inflação e o aumento das incertezas econômicas, especialmente após a recente volatilidade cambial. Porém, ele avalia a decisão como prejudicial ao setor produtivo.

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