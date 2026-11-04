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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:29

Bolsas de NY fecham em alta após eleições nos EUA sacramentarem vitória democrata no Congresso

Dow Jones teve alta de 3,03%; S&P 500 ganhou 1,58%; Nasdaq subiu 1,44%

Dow Jones teve alta de 3,03%; S&P 500 ganhou 1,58%; Nasdaq subiu 1,44%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta expressiva nesta quarta-feira (4) após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e a aceitação do resultado pelo presidente Donald Trump. A combinação ajudou a reduzir o prêmio de incerteza em Wall Street e sustentou o apetite por risco.

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