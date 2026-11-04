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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:26

Petróleo fecha em queda de 8% com possível impacto da eleição dos EUA no conflito com Irã

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 8,66% (US$ 8,98), a US$ 94,62 o barril após cair 10% na sessão

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 8,66% (US$ 8,98), a US$ 94,62 o barril após cair 10% na sessão

André Ribeiro/Agência Petrobras/Divulgação/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda forte nesta quarta-feira (4), diante da percepção de que a vitória do partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos diminui as chances de uma nova escalada no conflito no Oriente Médio.

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