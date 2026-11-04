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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:16

Empresários do comércio vão ao STF para adiar fim da escala 6x1 para 2027

Empresários pedem ao Supremo que declare inconstitucionais seis pontos da emenda constitucional

Empresários pedem ao Supremo que declare inconstitucionais seis pontos da emenda constitucional

Lula Marques/Agência Brasil/ Divulgação/ JC
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Agências
A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) entrou com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal) para adiar o fim da escala 6x1 para dezembro de 2027.
Os empresários do setor pedem ao Supremo que declare inconstitucionais seis pontos da emenda constitucional 141, que implanta a escala 5x2, com dois dias de descanso semanal remunerado, e reduz a carga horária de 44 horas por semana para 42 horas a partir de 16 de dezembro deste ano.

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