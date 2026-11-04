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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:34

Fórum da PUCRS reúne gestores para discutir desenvolvimento municipal no RS

Luis Fernando Saraiva e Jamilly Specht vistaram a sede do Jornal do Comércio e falaram sobre os preparativos para o Fórum

Luis Fernando Saraiva e Jamilly Specht vistaram a sede do Jornal do Comércio e falaram sobre os preparativos para o Fórum

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com o objetivo de discutir meios de os municípios do Rio Grande do Sul se reconstruírem, prevenir desastres e financiar projetos diante dos crescentes desafios climáticos, tributários e regulatórios, ocorre no dia 10 de novembro o II Fórum PUCRS de Desenvolvimento Municipal,  no Prédio 50 da PUCRS, em Porto Alegre.

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