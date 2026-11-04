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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:10

Rio Grande do Sul fecha setembro com saldo negativo de 2,9 mil empregos formais

O Estado foi o único do país a apresentar resultado negativo no mês, ficando também na última posição entre os três Estados da Região Sul

O Estado foi o único do país a apresentar resultado negativo no mês, ficando também na última posição entre os três Estados da Região Sul

Abicalçados/Divulgação/JC
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O Rio Grande do Sul registrou saldo negativo de 2.937 postos de trabalho em setembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

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