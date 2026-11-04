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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:05

Lula 4 reabre debate sobre fim dos supersalários e avaliação de servidores

Propostas incluem regulamentação do teto salarial e sistema único de avaliação

Propostas incluem regulamentação do teto salarial e sistema único de avaliação

EVARISTO SA
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Agências
Com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltam ao debate propostas para mudar o funcionamento do serviço público, como a forma de avaliar os servidores e o pagamento de salários acima do teto constitucional.
Uma das contribuições mais detalhadas é da República.org. A entidade lançou um documento com 20 sugestões para o período de 2027 a 2030. Entre elas estão uma lei nacional para regulamentar o teto salarial e a criação de um sistema único de avaliação de desempenho dos servidores.
Procurado, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) afirma que o problema dos supersalários não está no Executivo e que uma solução depende de consenso entre os três Poderes. Sobre a avaliação de desempenho, diz que prepara um decreto para mudar as regras de promoção nas carreiras e estuda formas de avaliar os servidores com base em entregas e competências.

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