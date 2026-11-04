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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:40

Setor do aço terá grandes desafios por conta da macroeconomia brasileira

Vice-presidente da Gerdau, Rafael Gambôa, palestrou na Associação do Aço do Rio Grande do Sul

Vice-presidente da Gerdau, Rafael Gambôa, palestrou na Associação do Aço do Rio Grande do Sul

Artur Koch/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Vice-presidente da Gerdau, Rafael Gambôa aponta desafios à indústria do aço diante do cenário macroeconômico brasileiro. O tema, assim como os investimentos necessários no setor, pautou a reunião almoço promovida pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (4), em sua sede.

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