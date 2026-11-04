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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 13:38

Incertezas da reforma tributária afetam segurança jurídica, alertam especialistas

A falta de segurança jurídica compromete o planejamento empresarial e amplia as incertezas para a tomada de decisões

A falta de segurança jurídica compromete o planejamento empresarial e amplia as incertezas para a tomada de decisões

Freepik/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A falta de definições sobre o funcionamento dos novos tributos, os procedimentos para solucionar disputas judiciais e as regras para aproveitamento e devolução de créditos fiscais preocupam empresas e profissionais que precisam se preparar para as próximas etapas da reforma tributária.

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