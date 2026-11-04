Expo Favela Innovation Rio Grande do Sul 2026 reúne mais de 150 expositores na Fiergs entre os dias 06 e 07 de novembro

O empreendedorismo das favelas e periferias gaúchas estará em destaque nos dias 6 e 7 de novembro, durante a quarta edição da Expo Favela Innovation Rio Grande do Sul. O evento será realizado no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, reunindo mais de 150 expositores e uma programação que conecta negócios, inovação, cultura e oportunidades.
Entre os nomes já confirmados na programação estão MV Bill, Dexter, Daiane dos Santos, Fabrício Werdum e Edi Rock, além de outras atrações que farão parte dos dois dias de atividades. A feira contará com rodadas de negócios, palestras, apresentações culturais, shows e feira gastronômica, criando um ambiente de encontro entre empreendedores, investidores, empresas, instituições e potenciais parceiros.
A programação também terá espaço para profissionais que movimentam a economia e a cultura das periferias. A feira promoverá uma batalha de barbeiros e, pela primeira vez, uma batalha de trancistas, valorizando a técnica, a criatividade e o trabalho de quem transforma conhecimento e talento em oportunidades de renda.
Outro destaque será um palco dedicado à campanha BASTA! O Rio Grande do Sul diz não à violência contra a mulher e ao feminicídio, realizada pela CUFA Rio Grande do Sul em parceria com o Banrisul Cultural. O espaço levará à Expo Favela a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, ampliando o acesso à informação e incentivando a conscientização e a mobilização do público em torno dessa causa. Os ingressos são gratuitos.
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