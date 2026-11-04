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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 12:23

Fiergs defende adiar reforma tributária para empresas se adaptarem ao novo sistema

Economista-chefe Fiergs, Giovani Baggio cita que o setor produtivo enfrenta incertezas simultâneas, como os debates sobre a redução da jornada de trabalho, oscilações nos juros e no câmbio, além de dúvidas sobre a aplicação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1)

Economista-chefe Fiergs, Giovani Baggio cita que o setor produtivo enfrenta incertezas simultâneas, como os debates sobre a redução da jornada de trabalho, oscilações nos juros e no câmbio, além de dúvidas sobre a aplicação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1)

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O adiamento da entrada em vigor das novas etapas da reforma tributária é defendido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). De acordo com a entidade, a iniciativa permitiria que as empresas tenham tempo de adaptar os seus sistemas e procedimentos às mudanças. A posição foi reforçada após reunião da diretoria da entidade e diante das incertezas sobre o funcionamento do novo modelo, a definição de alíquotas e as regras operacionais necessárias à transição.

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