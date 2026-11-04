Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaVarejo

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 11:26

Pucrs recebe feira de sapatos com preços a partir de R$ 50,00 nesta quarta-feira

Feira do Sapato Barato é itinerante e ocorre apenas nesta quarta na capital gaúcha

Feira do Sapato Barato é itinerante e ocorre apenas nesta quarta na capital gaúcha

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Compartilhe:
JC
JC
Ocorre, nesta quarta-feira (4), no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre, a feira Dia do Sapato Barato. Os preços variam entre R$ 50,00 e R$ 149,00.

Notícias relacionadas