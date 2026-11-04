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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 11:54

Entidades pedem adiamento da reforma tributária para 2028 por falta de segurança jurídica

A adaptação da indústria às novas regras da reforma tributária exige previsibilidade sobre alíquotas, créditos e custos de produção. Entidades defendem o adiamento da implementação da CBS para 2028, a fim de permitir que as empresas ajustem seus sistemas e operações.

A adaptação da indústria às novas regras da reforma tributária exige previsibilidade sobre alíquotas, créditos e custos de produção. Entidades defendem o adiamento da implementação da CBS para 2028, a fim de permitir que as empresas ajustem seus sistemas e operações.

JONATHAN HECKLER/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A proximidade da entrada em vigor das novas etapas da reforma tributária, prevista para 1º de janeiro de 2027, mobiliza entidades jurídicas, empresariais e de diferentes setores econômicos em torno de um pedido de adiamento. Em Carta Aberta liderada pela Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FEST), 31 organizações defendem que 2027 seja destinado a testes e adaptações, com o início da implementação efetiva da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) transferido para 1º de janeiro de 2028. A iniciativa tem como argumentos a falta de definições essenciais, o prazo insuficiente para preparação dos contribuintes e a ausência de uma estrutura adequada para solucionar futuros conflitos judiciais.

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