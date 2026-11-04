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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 08:56

Ministério confirma novo foco da doença de Newcastle em granja comercial de Santa Catarina

Caso foi confirmado na terça-feira (3), em produção de perus

Caso foi confirmado na terça-feira (3), em produção de perus

Seapi/Divulgação/JC
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Agências
O Ministério da Agricultura informou, em nota, que um quarto caso da Doença de Newcastle (DNC), enfermidade viral que afeta aves, foi registrado em estabelecimento avícola comercial em Nova Erechim, no oeste de Santa Catarina. O caso foi identificado dentro da área de emergência zoossanitária estabelecida na região.

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