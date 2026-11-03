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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 21:25

Feira do Empreendedor 2026 amplia experiências práticas e cria espaço para novos negócios

A expectativa é receber cerca de 7 mil pessoas ao longo dos dois dias

A expectativa é receber cerca de 7 mil pessoas ao longo dos dois dias

Sebrae-RS/Divulgação/JC
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Quem chegar à Feira do Empreendedor 2026 com uma dúvida, um desafio ou uma ideia para colocar em prática encontrará diferentes formas de buscar orientação, conhecimento e conexões. Realizado pelo Sebrae RS nos dias 5 e 6 de novembro, no Instituto Caldeira, das 10h às 19h, o evento terá uma programação voltada tanto a quem pretende abrir uma empresa quanto a quem já empreende e procura alternativas para desenvolver o negócio. A entrada é gratuita, mediante inscrição antecipada.

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