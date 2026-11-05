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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 09:00

Lucro da Gerdau cresce quase 40% e chega a R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre

No Brasil, apesar de uma leve recuperação frente ao trimestre anterior, cenário permanece desafiador

No Brasil, apesar de uma leve recuperação frente ao trimestre anterior, cenário permanece desafiador

Gerdau/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A Gerdau encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 1,52 bilhão, crescimento de 39,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia registrado R$ 1,09 bilhão. O resultado da siderúrgica de origem gaúcha foi impulsionado principalmente pelas operações na América do Norte, que responderam por mais de três quartos da geração de caixa operacional da companhia. No Brasil, apesar de uma leve recuperação frente ao trimestre anterior, o cenário permanece desafiador diante da concorrência com o aço importado.

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