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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:22

Petróleo e gás concentram maior perspectiva de investimentos no setor de energia até 2036

Do total de R$ 3,3 trilhões, 76,4% deverão ser destinados ao segmento

Do total de R$ 3,3 trilhões, 76,4% deverão ser destinados ao segmento

AG?NCIA PETROBRAS/DIVULGA??O/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Dos R$ 3,3 trilhões em investimentos no setor de energia no Brasil entre 2027 e 2036 projetados no Relatório Síntese do Plano Decenal de Expansão de Energia 2036 (PDE 2036), 76,4% serão aplicados no segmento de petróleo e gás, 19,3% na área de energia elétrica e 4,3% no campo de biocombustíveis. O levantamento aponta ainda que os transportes e a indústria continuam sendo os maiores consumidores de energia ao longo do período analisado.

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