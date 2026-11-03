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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:22

Consumo de energia da eletromobilidade e de data centers irá disparar nos próximos dez anos

Geração elétrica deverá aumentar mais de 100 GW no período

Geração elétrica deverá aumentar mais de 100 GW no período

Banco de Imagens/Divulga??o/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O crescimento da frota de veículos elétricos e da quantidade de data centers no Brasil fará com que a demanda de energia elétrica nesses segmentos aumente fortemente entre 2027 e 2036. O consumo associado à eletromobilidade crescerá 15 vezes, de 1 terawatt-hora (TWh) para 15 TWh, e os data centers terão um acréscimo de dez vezes, passando de 3 TWh para 30 TWh.

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