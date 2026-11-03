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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 21:03

Agência gaúcha mapeia migração do intercâmbio de brasileiros para a Europa direto do ICEF Berlim

O sócio-diretor e cofundador da OneWay Intercâmbio, Jere Bernardes, participou do evento

O sócio-diretor e cofundador da OneWay Intercâmbio, Jere Bernardes, participou do evento

OneWay/Divulgação/JC
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O mapa do intercâmbio para estudantes brasileiros passa por uma reorganização estratégica. Convidada oficial da organização do ICEF Berlim — o maior evento de educação internacional do mundo —, a agência gaúcha OneWay Intercâmbio está na Alemanha para mapear as principais tendências regulatórias e migratórias do setor.

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