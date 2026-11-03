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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 17:59

Zulmar Neves, ex-vice-presidente da CIC Caxias, morre aos 76 anos

Natural de Porto Alegre e radicado em Caxias do Sul, Zulmar consolidou sua carreira na advocacia empresarial

Natural de Porto Alegre e radicado em Caxias do Sul, Zulmar consolidou sua carreira na advocacia empresarial

Fabio Grison/Divulgação/JC
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Faleceu na segunda-feira (2) o advogado e contador Zulmar Neves, sócio e fundador da ZNA Advocacia e ex-vice-presidente de Serviços da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) entre 1995 e 1998. Zulmar tinha 76 anos de idade.

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