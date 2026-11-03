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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 17:39

Petróleo fecha em queda com avanços diplomáticos sobre Irã e corte de ajuda dos EUA a Israel

Brent para janeiro caiu 1,11%, a US$ 103,60 o barril; WTI para dezembro fechou em queda de 0,38%, a US$ 96,09 o barril

Brent para janeiro caiu 1,11%, a US$ 103,60 o barril; WTI para dezembro fechou em queda de 0,38%, a US$ 96,09 o barril

PERUVIAN NAVY/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (3), ampliando as perdas da véspera após operar volátil diante de novos bombardeios no Oriente Médio durante a madrugada e sinais de avanços diplomáticos para o fim da guerra. Notícia sobre corte de ajuda dos EUA a Israel também repercute no mercado. Enquanto isso, o mercado acompanha o último dia das eleições de meio de mandato nos EUA.

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