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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 16:11

Com 25 cervejarias gaúchas, Expoceva espera receber mais de 15 mil pessoas no BarraShoppingSul

Evento também contará com mais de 20 atrações musicais e espaços dedicados à gastronomia e à economia criativa

Evento também contará com mais de 20 atrações musicais e espaços dedicados à gastronomia e à economia criativa

Expoceva/Divulgação/JC
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Que Porto Alegre se tornou um polo cervejeiro no Brasil, já é de conhecimento de todos. Agora, para celebrar e fomentar essa indústria crescente, a capital gaúcha terá um festival para chamar de seu. Entre os dias 27 e 29 de novembro, ocorrerá a primeira edição da Expoceva, evento que reunirá cerveja artesanal, música, gastronomia e cultura no BarraShoppingSul.

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